Омск, 17 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту разбойного нападения (ч. 2 ст. 162 УК РФ) на подростков и хищения у них имущества расследуется в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Tobias ToMar Maier Преступник

Установлено, что вечером 14 августа у подъезда дома по улице Кирова в Омске двое неизвестных с ножом требовали у 14-летнего и 15-летнего подростков передать имущество. Затем он похитили баскетбольный мяч и скрылись.

С места происшествия изъята видеозапись. Ведётся розыск. Следователи просят всех, кому что-либо известно об этом преступлении или о злоумышленниках, сообщить эти данные.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемых в краже из банкомата задержали полицейские в Волгограде.

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