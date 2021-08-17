Тюмень, 17 августа, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Тюменка, по вине которой в январе 2021 года погибли двое малолетних детей в посёлке Богандинский, объявлена в федеральный розыск. Ей условный срок заменили на реальное заключение в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Пожар

Напомним, в начале 2021 года в одном из домов поселка Богандинский произошёл пожар, в котором погибли два мальчика. Дети остались дома без присмотра матери, которая заперла квартиру на замок и ушла в магазин. В июне 2021 года Тюменский районный суд назначил 28-летней матери наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Однако осуждённая без уважительных причин игнорировала ограничения. которые накладываются с условным сроком. Её объявили в федеральный розыск.