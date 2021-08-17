Кемерово, 17 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области стартовала программа социальной газификации. Об этом сегодня, 17 августа, сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Уточняется, что под социальную газификацию попадают 5740 домовладений в Кемерове, Новокузнецке и Юрге, а также части сёл Новокузнецкого района, Кемеровского, Юргинского и Топкинского округов.

«Президент России Владимир Путин дал поручение бесплатно газифицировать дома в тех населённых пунктах, где уже есть центральный газопровод. Благодаря этой программе Кузбасс сможет до 2022 года провести догазификацию потребителей в 20 населённых пунктах. А значит, меньше станет копоти и сажи от печных труб, что позволит сделать ещё один шаг в работе по улучшению экологии», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Контролировать исполнение заявок будет региональный штаб газификации на основании сводного плана-графика догазификации граждан.

В региональном минпромторге уверили, что бесплатное подключение граждан до границ земельного участка не приведёт к росту тарифов.