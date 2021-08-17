Якутск, , 06:14 — REGNUM В Якутии обсуждают восстановление уничтоженных огнём лесов республики и утилизацию сгоревших деревьев. Предполагается, что в регионе будут создавать крупные лесопитомники, обещал в своём обращении к жителям республики её глава Айсен Николаев. Его речь опубликована на портале правительства Якутии, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

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Пожарами предыдущих лет и этого года пройдены миллионы гектар лесов, отметил глава региона.

«Острый вопрос — надо ли утилизировать сгоревший лес, или положиться на естественное самовосстановление лесов, как об этом говорят некоторые учёные. Над решением этих и других вопросов будет работать правительство республики совместно с муниципалитетами, с привлечением научных учреждений. Это направление станет одним из ключевых в деятельности НОЦ «Север», который в июле получил статус научно — образовательного центра мирового уровня», — сказал Айсен Николаев.

Он поручил правительству республики разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров. Эти предложения впоследствии внесут на федеральный уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, метеоусловия в Якутии таковы, что количество лесных пожаров на территории республики в августе будет увеличиваться. Такой прогноз сделали специалисты всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России