Нью-Йорк, США, 17 августа, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В США женщина обвинила 80-летнего рок-певца Боба Дилана в многократном сексуальном насилии, совершённом в 1965 году, когда ей было 12 лет. Об этом со ссылкой на судебный иск 16 августа сообщает журнал Variety.

Bob Dylan Боб Дилан

В иске, который был подан в пятницу, заявляется о том, что 24-летний Дилан давал потерпевшей наркотики и алкоголь, угрожал и установил с ней эмоциональную связь, которая позволила ему насиловать потерпевшую в течение нескольких недель в период с апреля по май 1965 года.

По словам потерпевшей, Дилан «оставил её эмоционально травмированной и психологически повреждённой по сей день».

В заявлении представителя Дилана данные обвинения о якобы произошедшем 56 лет назад насилии полностью отвергаются, как не соответствующие действительности.

Отмечается, что иск был подан в соответствии с Законом Нью-Йорка 2019 года о детях-жертвах, открывшим двухлетний период, в течение которого был приостановлен обычный срок давности по искам о сексуальном насилии над детьми. Крайний срок подачи такого иска пришёлся на 14 августа, а иск против Дилана был подан вечером 13 августа.

Боб Дилан является культовым американским автором исполнителем и рок-музыкантом, художником, писателем, лауреатом Нобелевской премии по литературе. Его считают одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке за последние пятьдесят лет.

Как сообщало ИА REGNUM, подать в суд на принца Эндрю, второго сына королевы Великобритании Елизаветы II, может американка Вирджиния Джуфре, обвинявшая ранее британского принца в совершённом в отношении неё акте насилия.

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