Иерусалим, 17 августа, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Власти Израиля опасаются, что больницы страны вскоре столкнутся с новым наплывом заболевших COVID-19, несмотря на один из самых высоких в мире уровней вакцинации. Об этом 16 августа пишет журнал Science.

(сс) amir appel Коронавирус в Израиле

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Подавляющее большинство израильтян вакцинированы препаратом Pfizer. Обе дозы получили более 78% граждан старше 12 лет, утверждается в статье, однако это почти не препятствует распространению коронавируса штамма Delta — Израиль входит в число стран с самыми высокими показателями инфицирования в мире.

«Это очень явный предупреждающий знак для всего остального мира, — сказал директор по инновациям в медицинской компании Clalit Health Services Ран Балисер. — Если это (рост заболеваемости — ред.) может произойти здесь, это, вероятно, может произойти везде».

Чтобы попытаться сдержать всплеск, в Израиле с 30 июля начали использовать бустерную вакцину (третью дозу). По состоянию на 16 августа её получили около миллиона израильтян. Однако эксперты убеждены, что эти меры будут неэффективными.

«Даже если удастся привить две третьих из старшего поколения (которые уже получили две прививки — ред.), то это просто даст нам еще одну неделю, может быть, две недели, пока наши больницы не переполнятся», — сказал специалист по биомедицинским данным Израильского технологического института Двир Аран.

С начала пандемии в Израиле выявили 936 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных минздрава. Умерли от COVID-19 6,6 тыс. человек.