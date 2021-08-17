Якутск, 17 августа, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Численность лесопожарных формирований Якутии будет увеличена, а их оснащённость — улучшена. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в своём обращении к жителям региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики 17 августа. По его словам, в республике планируют создать программу действий по защите территорий региона от лесных пожаров.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

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«Не надо думать, что потушив пожары сейчас, мы гарантированно защищены от них в предстоящие годы. Учёные всего мира констатируют ускорение процессов изменения климата, и прежде всего, в северных регионах планеты. Нашей реальностью становится резкое потепление, засушливость, таяние вечной мерзлоты, а значит — сильнейшее изменение всех экосистем. Это не просто чисто научные теории, это наша с вами реальность! И в этой реальности мы должны учиться жить», — сказал глава Якутии.

Он считает необходимым научится защищать от лесных пожаров людей, города и сёла. Кроме того, по мнению Айсена Николаева, жителям республики предстоит стать умелыми в вопросах защиты природы — «беречь нашу тайгу, уже совершенно в новых условиях, совершенно новыми методами». В решении этих вопросов руководство республики рассчитывает на помощь науки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Якутии был зафиксирован 171 лесной пожар. Размер территории, охваченной огнём, составлял 3 млн 948 тыс. га. Тушили в республике 62 возгорания площадью 1,3 млн га.