Якутск, 17 августа, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Метеоусловия в Якутии таковы, что количество лесных пожаров на территории республики в августе будет увеличиваться. Такой прогноз сделали специалисты всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе ведомства.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

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При прогнозе также был учтён класс пожарной опасности в лесах, который в регионе достаточно высок. Предыдущий сценарий, созданный специалистами института, уже оправдался — ситуация с лесными пожарами в Якутии действительно ухудшилась, число возгораний по сравнению с прошлым годом возросло более, чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Якутии был зафиксирован 171 лесной пожар, а размер территории, охваченной огнём, составлял 3 млн 948 тыс. га.