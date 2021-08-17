Москва, 17 августа, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Во вторник, 17 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +30…+32 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве

В ночь на 18 августа в Москве также сохранится переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +17…+19 °C.

Ветер южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +28…+33 °C днём и +14…+19 °C ночью.

В среду, 18 августа, днём в столице ожидается +28…+30 °C, по области +26…+31 °C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +14…+19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области из-за сильной жары объявлен повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности.