Москва, , 05:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с другими ведомствами предоставить предложения о запрете для коррупционеров, которые избежали уголовной ответственности, получив судебный штраф, занимать должности на госслужбе. Об этом говорится в указе, опубликованном 16 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Поручение дано в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021−2024 годы.

Из документа следует, что запрет будет относиться к «поступлению на федеральную государственную службу и ее прохождению в отдельных федеральных органах», в зависимости от специфики их деятельности, а также к приёму на работу по трудовому договору «граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа». Крайний срок по этому поручению — 30 января 2023 года.

Президент России поручил также ограничить возможность занятия руководящих должностей в государственных учреждениях лицами с непогашенной судимостью или подвергшихся преследованию за деяния коррупционной направленности.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Путин поручил правительству установить контроль за ценообразованием на сырьё и материалы, приобретаемые для строительства Байкало-Амурской железной дороги.

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