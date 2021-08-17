Хабаровск, 17 августа, 2021, 05:09 — ИА Регнум. В Хабаровском крае поднимается вода реки Амур. Уже подтоплены 19 жилых домов, 154 земельных участка, 48 придомовых территорий и 1486 дач, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе правительства региона.

Андрей Алексеев Паводок на Урале

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Помимо этого, водой залиты 29 отрезков автодорог. Вода в Амуре продолжает подниматься, и, как ожидается, в ближайшие дни превысит опасную отметку в 600 см.

«Уровни неблагоприятных паводковых явлений сейчас достигнуты на всем протяжении реки до Комсомольска-на-Амуре. У села Елабуга в Хабаровском районе критические отметки», — пояснили в комитете правительства края по гражданской защите.

Больше всего подтопленных территорий — в селе Корсаково-2. Там дежурят спасатели, готовится эвакуация жителей, открыт пункт временного размещения. Пик паводка в городе Комсомольск-на-Амуре ожидается к 24−26 августа, населённый пункт готовят к прохождению большой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Хабаровске прекращена пассажирская навигация — уровень Амура тогда превысил 530 см. Все подъезды к садово-огородным участкам подтоплены, у теплоходов нет возможности безопасно перевозить людей, поясняли в мэрии города.