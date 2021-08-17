Токио, 17 августа, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации, действующий из-за распространения коронавирусной инфекции в японской столице Токио и ряде других территорий Японии, продлен до 12 сентября. Об этом заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура 17 августа в ходе заседания комиссии экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, по его словам, власти решили ввести ограничения в рамках ЧС в еще семи префектурах: Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока. На выбранных территориях указанный режим начнет действовать с 20 августа.

Кроме того, дополнительно в десяти префектурах Японии будут объявлены усиленные меры против SARS-CoV-2. Всего режим чрезвычайной ситуации затронет 13 префектур, а режим усиленных мер — 16.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Японии было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки — 20 366.