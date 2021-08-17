Благовещенск, 17 августа, 2021, 04:54 — ИА Регнум. На станции Сковородино в Амурской области локомотив грузового поезда сбил трактор, стоящий на путях. Пострадавших нет, состав остался цел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

ru. torange.biz Поезд

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Железнодорожная инфраструктура также не была повреждена в результате происшествия. Расписание движения поездов из-за инцидента менять не пришлось.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля произошло лобовое столкновение поездов на станции Верхний Улак в Амурской области. Пострадали три человека.