Анкара, 17 августа, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт работе 26 предприятий во второй промышленной зоне Анкары (ASO 2 OSB), заявив об ускорении промышленного развития в условиях эпидемии. Об этом 16 августа сообщило агентство Anadolu.

(сс) AK Rockefeller Эрдоган

«В то время, когда во всем мире царила неопределенность, сбои в цепочках поставок и коммерческая жизнь во многих странах прекратились, турецкий деловой мир ускорил свои инвестиции, — сказал Эрдоган на церемонии запуска. — Эти производственные мощности, кроме того, что демонстрируют мощь и потенциал нашей страны, являются лучшим ответом предсказателям гибели, которые нагнетали пессимизм и говорили: «Мы сгорели, покончили, утонули» с самого начала эпидемии».

Эрдоган добавил, что инвестиционная стоимость фабрик и заводов составила 1,6 млрд лир (более 13 млрд рублей), они позволили трудоустроить 1670 человек в период эпидемии.

Кроме 26 новых предприятий, в промышленной зоне построили мечеть на 2500 человек, очистные сооружения, испытательный центр, лабораторию анализа окружающей среды и необходимую инфраструктуру.