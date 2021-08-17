Якутск, 17 августа, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Аэропорт Якутска с 17 августа может принимать почти все типы воздушных судов. Это стало возможно благодаря завершению ремонта взлётно-посадочной полосы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

falco Взлетно-посадочная полоса

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Длина отремонтированного участка — 625 метров, взлётно-посадочной полосы — 3250 метров. Пока шла модернизация, самолёты могли садиться только на участке ВПП в два раза короче, и потому аэропорт Якутска мог принять не все типы воздушных судов. Теперь в Якутске смогут совершить посадку в том числе Бе-200 и Ил-76, которые нужны для тушения лесных пожаров.

Чтобы ускорить открытие новой полосы, потребовалось поручение президента РФ Владимира Путина. Он распорядился быстро провести сертификацию модернизированного участка, эту работу выполнили Росавиация и Ростехнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал не срывать ход реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» и оптимизировать работы по её реконструкции. Тогда предполагалось, что работы будут завершены в сентябре.