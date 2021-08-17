Порт-о-Пренс, 17 августа, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Власти Гаити объявили трёхдневный общенациональный траур по погибшим в результате произошедшего 14 августа разрушительного землетрясения. Об этом премьер-министр Гаити Ариэль Анри 16 августа сообщил в эфире государственного телевидения.

Joe deSousa Гаити

премьер-министр Гаити Ариэль Анри «Национальный трёхдневный траур будет объявлен завтра».

Напомним, в районе Гаити утром 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине десять километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке (около 125 тыс. человек), расположенной на юге страны.

В связи с произошедшим правительство на месяц ввело в стране режим чрезвычайного положения. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп результате подземных толчков полностью или частично разрушены более 37 тыс. зданий. В связи с произошедшим правительство на месяц ввело в стране режим чрезвычайного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения, произошедшего в Гаити 14 августа, погибло уже более 1,4 тыс. человек, различные ранения и травмы получили ещё около семи тысяч.