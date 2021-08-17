Париж, 17 августа, 2021, 04:05 — ИА Регнум. Около 73% жителей стран в «большой двадцатке» (G20) считают, что климат Земли приближается к резким и необратимым «переломным моментам» из-за деятельности человека. Об этом 16 августа сообщило агентство France-Presse со ссылкой на результаты исследования, проведённого межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC) при ООН.

lubasi Амазонка

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Опрос проводился перед публикацией отчёта ООН по климату, в котором утверждается, что к 2030 году средняя температура на Земле будет на 1,5 градуса выше, чем в доиндустриальные времена. Такое положение дел 58% респондентов назвали «очень тревожащим».

В качестве примера «переломного момента» в IPCC назвали деградацию Амазонки вследствие поглощения из атмосферы большего объёма углерода, чем способны вместить её природные «хранилища».

Опрос показал также, что жители развивающихся странах более склонны к защите природы и климата, чем жители более богатых стран. Так, более 90% респондентов Индонезии и ЮАР заявили, что они сделают больше для планеты, по сравнению с 70% и 74% в Германии и США соответственно.

G20 (Группа двадцати) — представлена странами с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В неё входят, в частности, США, Китай и Россия.