Тамбов, 17 августа, 2021, 04:01 — ИА Регнум. В Тамбовской области в результате ночного столкновения автомобилей на 343-м километре автодороги Р-119 погиб человек, ещё восемь госпитализированы. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Информация о произошедшем поступила в оперативную дежурную смену в 00:30 по местному времени (совпадает с московским) 17 августа. Отмечается, что при боковом столкновении автомобилей произошло опрокидывание микроавтобуса, перевозящего людей.

пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало девять человек, из них один погибший. Все пострадавшие были направлены в Мичуринскую центральную районную больницу».

В результате ДТП розлива топлива не произошло, движение на дороге не перекрывалось.

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