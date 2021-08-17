Тюмень, 17 августа, 2021, 03:52 — ИА Регнум. В Тюмени увеличилась социальная выплата на покупку жилья молодым семьям. Соответствующая информация появилась на портале официальных документов горадминистрации.

Молодые родители

Причиной роста цены на «программный» квадратный метр с 50 005 рублей до 52 455 рублей является повышение рыночной стоимости жилья.

В постановлении указывается, что норматив используется при расчете размера социальных выплат для молодых семей. Он затем умножается на общую площадь жилья.