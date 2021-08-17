Токио, 17 августа, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Работу в преддверии Летней Параолимпиады в Токио начала параолимпийская деревня, 17 августа сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Открытие объекта, как и в случае с Олимпийской деревней, прошло без торжественной церемонии из-за мер по сдерживанию коронавирусной инфекции. Отмечается, что для переобрудования деревни потребовалось меньше недели.

На территории объекта появился сервис-центр для ремонта протезов, инвалидных кресел и снаряжения, которое используется участниками состязаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля агентство Kyodo распространило информацию о том, что Япония отправит на Параолимпийские игры рекордное число своих спортсменов — 221.