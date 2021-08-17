Токио, 17 августа, 2021, 03:13 — ИА Регнум. В Японии, в префектуре Сидзуока, произошло возгорание в турбинном зале АЭС «Хамаока». Об этом 17 августа сообщает агентство Kyodo.

(сс) IAEA Imagebank АЭС «Фукусима»

По информации компании-оператора станции Chubu electric power, в турбинном зале пятого реактора станции из-за задымления сработала пожарная сигнализация. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что как на самой станции, так и за её пределами изменений в уровне радиации не зафиксировано. О возможных пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, утечка водорода, зафиксированная на атомной электростанции «Дул» на севере Бельгии, заставила персонал предприятия остановить один из реакторов объекта.