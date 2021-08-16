Нью-Йорк, США, 17 августа, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 августа разнонаправленно на фоне данных о замедлении производства в Китае, а также ожидания данных о состоянии ряда секторов американской экономики. Понизился Nasdaq.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 110,02 пункта (0,31%), до уровня 35 625,40 пункта. S&P 500 подорожал на 11,66 пункта (0,26%), поднявшись до уровня 4479,66 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 29,14 пункта (0,20%), понизившись до уровня 14 793,76 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,79, до уровня $67,05 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 августа — последнего рабочего дня недели — сдержанным ростом. В лидерах — S&P 500.

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