Лондон, 17 августа, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Британские медики не выявили связи между вакцинацией от COVID-19 и увеличением риска выкидыша и мертворождения. Об этом 16 августа пишет газета The Guardian со ссылкой на данные Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

Беременная

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Предположение о том, что какая-либо из вакцин против COVID-19, используемых в Великобритании, или какие-либо реакции на эти вакцины увеличивали риск выкидыша, не подтвердилась в ходе исследования.

«Беременные сообщали о таких же реакциях на вакцины, что и не беременные», — говорится в отчёте MHRA.

В агентстве добавили, что вакцинацию против COVID-19 к настоящему времени прошли в Великобритании почти 200 тыс. беременных.