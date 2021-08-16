Красноярск, 17 августа, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Во вторник, 17 августа, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

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В 06:05 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 17 на 18 августа ожидается до +14… +16 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость ветра северной четверти 3−8 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В среду, 18 августа, в Красноярске до +21… +23 °C днём и +11… +12 °C ночью, небольшая облачность, без осадков.

В четверг, 19 августа, в Красноярске ожидается до +22… +24 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь днём. Ночью — до +12…+14 °C, дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с. В Туве грозы, град, в горах местами сильные дожди.

В Эвенкийском МР сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 10:00 (местное время) 16 августа действовал один лесной пожар на площади 6,7 тыс. га — в Эвенкийском МР.

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