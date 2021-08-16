Вашингтон, 17 августа, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Вложения в государственные ценные бумаги США увеличила до $4,006 млрд по итогам июня Россия. Об этом 16 августа сообщило американское министерство финансов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Месяцем раньше объем вложенных средств составлял $3,805 млрд. Отмечается, что доля долгосрочных облигаций не менялась и по-прежнему составляет $305 млн. Вложения в краткосрочные облигации выросли с примерно $3,5 млрд до приблизительно $3,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Банк России объявил, что объем международных резервов РФ составил $599,3 млрд по состоянию на 6 августа. За неделю этот показатель увеличился на $300 млн.