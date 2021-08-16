Париж, 17 августа, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Лесной пожар охватил обширную территорию во французском департаменте Вар на юго-востоке страны, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 16 августа на своей странице в Twitter.

(сс) skeeze Лесной пожар

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Глава МВД отметил, что огонь распространяется стремительно из-за плохих метеоусловий. Речь идет о сильной жаре, которая наблюдается в регионе в последние дни. По сведениям газеты Var-Matin, пожар уничтожил несколько сотен гектаров леса и кустарника.

Власти начали эвакуацию жителей ряда населенных пунктов. Для борьбы с огнем направлены девять самолетов и три вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа издание El Mundo распространило информацию о том, что природный пожар уничтожил около десяти тысяч гектаров леса на территории испанского автономного сообщества Кастилия-и-Леон.