Москва, 17 августа, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству установить контроль за ценообразованием на сырьё и материалы, приобретаемые для строительства Байкало-Амурской железной дороги (БАМ) и Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб). Об этом говорится в документе, опубликованном 16 августа на сайте Кремля.

Territoryengineering.ru Байкало-Амурская магистраль

«(Правительству России) осуществлять контроль за формированием цен на основные сырье и материалы, используемые при модернизации и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей», — говорится в перечне поручений.

Такое же поручение будет действовать в отношении основных видов выполняемых работ.

Читайте также: В Приамурье начали строить вторую ветку БАМа

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 августа начались работы по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Старт началу работ дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Строительство северо-восточной хорды магистрали будет вестись от Тынды в Амурской области до Комсомольска-на-Амуре.