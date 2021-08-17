17 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили мнение президента Белоруссии о том, кто виноват в развале Советского Союза.

Тимур Кондратьев, , 08:45 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что первый президент России Борис Ельцин и последний глава Советского Союза Михаил Горбачёв виноваты в развале СССР, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Перестройка Иван Шилов © ИА REGNUM

"Это однозначно не распад, а развал. Союз развалили умышленно с подачи Запада и в связи с предательством руководящей в стране элиты», — считает Станислав Н.

Многие пользователи убеждены, что крах Советского Союза произошёл не сам собой, а благодаря деструктивной деятельности советской элиты — под чутким руководством Михаила Горбачёва и при посредничестве западных стран.

«Развал страны был специально организован и проведён по сценарию, разработанному Горбачёвым и Ельциным и согласованному с США», — уверен Валерий В.

Некоторые комментаторы отмечают, что, произойди события 1989 года в нашем времени, то Борис Ельцин считался бы настоящим предателем и изменником Родины, хотя в своё время далеко не все пришли к такому выводу.

«Я тоже считаю, Александр Григорьевич, что в развале Советского Союза виноваты Михаил Горбачёв и Борис Ельцин! Поездку Ельцина в США в 1989 году сегодня бы расценили, как мне думается, как антигосударственную деятельность», — указывает Коля Н.

Борис Ельцин и Билл Клинтон White House

Часть людей считает, что вслед за развалом СССР неминуемо следует дальнейший развал осколков некогда великого государства.

«Горбатая гнида продалась Западу и развалила СССР. Теперь Запад спит и видит, как разваливаются бывшие республики СССР. Батька на своей шкуре испытал, а Украину с Грузией американцы и вовсе прогнули под себя», — отмечает Бауржан А.

Ряд пользователей указывает на то, что многие, кто винит Ельцина и Горбачёва в крахе Советского Союза, сейчас правят бывшими странами СССР.

«Сейчас руководители бывшего СССР стали всё валить на Ельцина. Очень удобно, когда тот помер. Раз так, то проводите референдумы и вливайтесь снова в состав России. Всё равно постоянно деньги у нас берёте», — обращается Кристина В.

Михаил Горбачев в Америке

Нашлись и те, кто убеждены, что СССР мог бы вновь восстановится, если бы не амбиции нынешних правителей республик бывшего Союза.

«Лукашенко, судя по всему, решил опустить тот факт, что участники уничтожения СССР до сих пор находятся у власти и всеми силами и возможностями торпедируют процесс объединения. «Разделяй и властвуй» — вот лозунг коллаборационистов. Коллаборационизм — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству», — пишет Pom P.

Напомним, 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1», что первый президент России Борис Ельцин и последний глава Советского Союза Михаил Горбачёв виноваты в развале СССР.