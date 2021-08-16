Вашингтон, 17 августа, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Ранение в аэропорту афганской столицы Кабула получил военнослужащий США, заявил представитель Пентагона генерал Хэнк Тейлор 16 августа в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, военный пострадал незначительно и уже вернулся к выполнению своих обязанностей. Генерал не стал раскрывать подробностей в рамках этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN передал о том, что в аэропорту Кабула американский военнослужащий получил огнестрельное ранение.