Прага, 17 августа, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Россия будет исключена Чехией из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом 23 августа, заявил журналистам 16 августа глава чешского минздрава Адам Войтех.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

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Речь идет о режиме, разрешающем гражданам республики посещение указанных государств только в неотложных случаях. Кроме РФ, из этого перечня уберут Индию и Тунис, а также ряд других стран.

Вместе с тем в список внесут Бразилию, Колумбию, Парагвай, Перу, Мозамбик, Танзанию и Непал.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в мире за сутки было выявлено 460 516 новых случаев заражения коронавирусом? и их общее подтвержденное число достигло 207 173 086.