Лондон, 17 августа, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Бас-гитарист британской рок-группы The Cure Саймон Гэллап в своих социальных сетях объявил о решении покинуть коллектив, в котором он провел большую часть его истории — 40 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Признаки жизни».

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Он опубликовал заявление о своем уходе на своей страничке в Facebook, написав: «С тяжелым сердцем я сообщаю, что больше не являюсь членом The Cure! Удачи им всем». В качестве причины Гэллап указал: «Устал от предательства».

Саймон являлся вторым по важности членом и оказал не меньшее влияние на звучание The Cure, чем сам Роберт Смит, вокалист группы. Он принял участие в записи практически всей дискографии группы, обделив лишь один альбом — The Top, вышедший в 1984 году, к тому моменту Гэллап уже как два года пытался показать себя в сольном творчестве после ссоры со Смитом, но достичь успеха ему было не суждено.