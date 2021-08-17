Тирана, , 00:02 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 16 августа заявил, что только за 15 дней, с 1 августа, страну посетили 860 тысяч иностранных туристов. С целью привлечь туристов Албания запустила массовую кампанию по вакцинации населения и уже в июне отменила ограничения.

Шенджин. Албания Trip & Travel Blog

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это на 4,5% выше, чем в 2019 году, не говоря уж о кризисном 2020 году.

В период коронавирусных ограничений и постоянного карантина туристическая отрасль Албании выживала за счет приезжих из Косово. Только за август 2020 года в страну приехали на море около 800 тысяч косоваров.

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