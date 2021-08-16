Вашингтон, 16 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Американский рэпер Лил Уэйн (Lil Wayne) рассказал о психологических проблемах, с которыми он столкнулся в детстве. Об этом 16 августа пишет издание «Афиша Daily».

Antonio Rull Рэп

По словам музыканта, когда ему было 10 лет, семья пригрозила ему запретом на занятия рэпом из-за проблем с учёбой. Этот конфликт привёл к тому, что Лил Уэйн в возрасте 12 лет попытался покончить жизнь самоубийством.

В тот день Лил Уэйн остался дома один — он сделал попытку суицида, однако перед этим позвонил в полицию. Стражам правопорядка удалось спасти музыканта, так как они быстро среагировали на звонок. Как признался артист, он решил рассказать эту историю, чтобы помочь другим людям обратить внимание на своё ментальное здоровье.

ИА REGNUM напоминает, что Лил Уэйн является один из самых продаваемых хип-хоп артистов за всю историю. В 2009 году стал обладателем премии «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом года».