Скопье, 16 августа, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Ассоциация врачей Северной Македонии 16 августа предупредила о возможности уголовного преследования в лиц, использующих агрессивную риторику в отношении врачей. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Шприц

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Напомним, 16 августа на митинге антипрививочников против новых мер по борьбе с распространением коронавируса некоторые участники акции назвали врачей убийцами.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче заявил, что разочарован протестом, поскольку речь на нем шла вовсе не о вакцинах, а о медиках, которые подвергают опасности собственную жизнь и жизнь своих родственников ради помощи пациентам.