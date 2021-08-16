Кабул, , 23:34 — REGNUM Не успели США вывести свои войска из Афганистана, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявили, что взяли под контроль всю территорию страны, включая столицу. Стремительное развитие событий, а также тот факт, что границы с Узбекистаном и Таджикистаном теперь контролирует «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заставляет задуматься о будущем всего среднеазиатского региона.

Карта «Большой Центральной Азии» по Старру Cacahuate

Как напомнили в Институте РУССТРАТ, американские специалисты уверены, что нынешний Pax Americana ждёт закат уже к концу двадцатых годов. Глобальная геополитическая карта будет перекроена, и в новой реальности есть несколько сценариев развития Средней Азии.

Существующие социально-экономические и демографические проблемы региона могут привести к росту исламского экстремизма, что вызовет формирование на его территории «халифата». Этот процесс затронет многие региональные республики — тот же Таджикистан может стать государством, возглавлять которое будет одновременно политический и религиозный лидер. Противодействовать подобному развитию событий станет Турция, мечтающая о «пантюркизме» и желающая контролировать бассейн Каспийского моря и всю Среднюю Азию.

Обстоятельства могут сложиться и таким образом, что контроль над среднеазиатским регионом отойдет к Китаю. Сначала в ход будут пущены экономические инструменты, затем политическое влияние и «мягкая сила». Периодом наивысшего могущества страны в Поднебесной считают Танский период (618 — 907 гг.), когда границы страны простирались далеко на запад и даже современная Киргизия была одной из китайских провинций.

В любом случае, избежать огромной напряженности, а то и взрыва, позволит единственный сценарий, отметили в Институте РУССТРАТ. Если Россия сформирует эффективную и притягательную для соседних государств модель социально-экономического развития, возможно, удастся их реинтегрировать в новый вариант СССР. Ещё 20 лет такое развитие событий казалось невероятным, но сейчас отсутствие давления Вашингтона делает это возможным.