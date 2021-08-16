Анкара, 16 августа, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Ещё семь человек стали жертвами наводнений в Турции, сообщили 16 августа в управлении по чрезвычайным ситуациям республики.

Микеланджело. Сикстинская капелла. Библейские сюжеты. Потоп

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В общей сложности во время наводнений в Турции погибли 77 человек: 62 — в районе Кастамону, 14 — в районе Синоп, и ещё один — в области Бартын. Ещё семь человек находятся на стационарном лечении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 70 погибших во время наводнений в Турции. Стихийное бедствие в республике разразилось в начале второй декады августа. До этого ряд регионов Турции был охвачен природными пожарами.