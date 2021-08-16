Скопье, 16 августа, 2021, 23:35 — ИА Регнум. В Северной Македонии 16 августа в результате исследования 3480 образцов выявили 296 новых носителей коронавируса. С каждым днем число выявляемых носителей (суточный показатель) увеличивается на сотню, растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации. 109 пациентов выздоровели.

Македонец Окрестности Тетово, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 162 457 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5560. За сутки умерли восемь человек. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 150 960 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходит 5937 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.