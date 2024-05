Чикаго, США, 16 августа, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Американская психоделик-поп-группа Mild High Club представила второй сингл со своего грядущего альбома «Going Going Gone», выход которого назначен на 17 сентября. Об этом сообщает официальная страница коллектива на стриминговом сервисе Spotify.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

Сингл «Dionysian State» следует за лид-песней альбома «Me Myself And Dollar Hell», которая была выпущена 27 июля. В первых песнях грядущего основатель и солист Mild High Club Алекс Бреттин исследует темы паранойи, индивидуализма, клептократии, насилия с применением оружия, веры и изменения климата, накладывая это на легких инди-поп, которым группа стала известна в массах. Бреттин последовал за принципами King Gizzard and the Lizard Wizard, выпустив три альбома за три года, включая и совместный релиз с King Gizzard and the Lizard Wizard в 2017-м, но для своего будущего релиза он взял долгую пятилетнюю паузу, которая должна привести к появлению «Going Going Gone».