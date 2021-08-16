Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 23:29 — ИА Регнум. 16 августа журналист Анар Ибрагимов сообщил, что «Ростов» готов расстаться с 27-летним российским центральным защитником Максимом Осипенко, если поступит предложение в размере 8 миллионов евро.

Алексей Колчин ИА REGNUM Иван Ордец

Также сообщается, что московское «Динамо» предлагает за Осипенко 7 миллионов евро. При этом авторитетный портал transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с «желто-синими» рассчитано до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Максим Осипенко принял участие в четырех турах Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом в ворота санкт-петербургского «Зенита».

«Динамо» рассматривает Осипенко в качестве замены Ивану Ордецу, контракт которого с «бело-голубыми» истекает летом 2022 года.