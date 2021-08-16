Емва, Коми, 16 августа, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Мэр города Емва Андрей Котов попался на пьяном вождении, пишет БНК.

Пьяный водитель

По данным издания, инцидент произошел 14 августа — автомобиль чиновника был остановлен сотрудниками ГИБДД около 23:00. В ходе проверки у Котова были обнаружены признаки алкогольного опьянения, что позднее получило подтверждение.

Котова привлекли к ответственности по ч.1. статьм 12.8. КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за систематическое вождение в состоянии опьянения.