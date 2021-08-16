Нижний Новгород, 16 августа, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Участник TikTok-дома Dream Team House Даня Милохин посетил Нижний Новгород для съёмок спецпроекта об интересных местах города. Об этом 16 августа пишет издание «NN.RU».

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

По данным СМИ, вместе с Милохиным приехали блогеры Артур Бабич, Маха Горячева, Аня Pokrov и другие, а также 100 призёров конкурса «Страна открытий». Пока информация о проекте и дате его выхода неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках конкурса «Страна открытий» участники в возрасте от 15 до 17 лет должны были на видео рассказать о своём городе и опубликовать его в личном TikTok-аккаунте. Призом за лучшие ролики стало путешествие по городам России.