Лондон, 16 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. 16 августа итальянский журналист Николо Скира в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что 27-летний форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Миши Батшуайи согласовал условия личного контракта с турецким «Бешикташем».

@cfcunofficial Миши Батшуайи

Также сообщается, что руководство «Челси» готово продать Миши Батшуайи.

Форвард перешел в лондонский клуб 3 июля 2016 года после удачного сезона в «Марсели» за 39 миллионов евро. Текущее соглашение Батшуайи с «Челси» рассчитано до конца текущего сезона. Авторитетный портал transfermarkt оценивает бельгийца в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Батшуайи, выступая за «Кристал Пэлас» на правах аренды, принял участие в восемнадцати матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.