Москва, , 23:15 — REGNUM КПРФ будет первой в списке партий в бюллетенях на выборах в Госдуму, сообщили 16 августа в ЦИК.

Избирательный бюллетень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Это стало известно по итогам проведённой жеребьёвки. На втором месте — партия «Зелёные», на третьем — ЛДПР. Четвёртая строчка — у партии «Новые люди», пятая — у «Единой России».

На шестом месте — «Справедливая Россия — За правду», на седьмом — «Яблоко», на восьмом — Партия роста, на девятом — Российская партия свободы и справедливости и на десятом — «Коммунисты России».

Затем следуют партии «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

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