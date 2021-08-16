Вашингтон, 16 августа, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Американский комик Пит Дэвидсон и актриса Фиби Дайневор расстались. Об этом 16 августа пишет издание Page Six.

Thread.zalora.com.tw Расставание

По данным СМИ, причиной расставания стала удалённость пары друг от друга — они живут в разных штатах США. «Им было весело вместе, и они останутся близкими, но, если что-то кардинально не изменится, их отношения не восстановятся», — рассказал инсайдер издания.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года ряд американских СМИ сообщил о романе Пита Дэвидсона и Фиби Дайневор. Однако пара официально не подтверждала эту информацию.