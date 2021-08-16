Мурманск, 16 августа, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Мурманские власти начали переговоры с руководством авиакомпании «Белавиа» по запуску прямого авиарейса между Минском и Мурманском.

Nikolaiko27 Самолёт авикомпании Белавиа

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве заполярного региона, прямые рейсы из Мурманска в Минск не осуществляются уже более 20 лет, однако регион испытывает потребность в возобновлении полетов по этому направлению.

«Открытие прямых рейсов и увеличение туристического потока является для нас одной из приоритетных задач. Так, в этом году новые рейсы в Казань, Нижний Новгород и Краснодар пользуются большой популярностью. Уверена, полеты в Минск будут не менее востребованы, так как многие северяне проводят отпуск в Беларуси», — отметила замгубернатора Ольга Кузнецова.

Отметим, что Белоруссия является основным внешнеторговым партнером Мурманской области. В I полугодии 2021 года внешнеторговый оборот составил 2,2 млн долларов США. Экспортировались рыба, готовые продукты из рыбы, апатитовый концентрат, а импортировались продукты питания, оборудование, транспортные средства, мебель.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа «Белавиа» увеличила число рейсов по маршруту «Минск-Москва» в два раза.