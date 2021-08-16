Москва, 16 августа 2021, 22:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов, следует из опубликованного 16 августа Национального плана противодействия коррупции на 2021−2024 годы.
«Федеральному казначейству организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов», — говорится в указе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, доклад о результатах исполнения поручения должен быть представлен до 15 августа 2023 года.
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