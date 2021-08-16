Москва, , 22:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов, следует из опубликованного 16 августа Национального плана противодействия коррупции на 2021−2024 годы.

«Федеральному казначейству организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов», — говорится в указе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, доклад о результатах исполнения поручения должен быть представлен до 15 августа 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил расширить общественный контроль в борьбе с коррупцией