Москва, 16 августа, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Продюсер TikTok-дома Hype House Rus Заир Юсупов ответил на предложение блогеров Dream Team House об объединении с ними. Он записал видеообращение для конкурентов в своём Instagram-аккаунте.

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По словам Юсупова, объединение двух популярных в России домов тиктокеров «невозможно». «Если мы сейчас с кем-нибудь объединимся, то пропадёт изюминка… Это, грубо говоря, просить продолжения «Игры престолов», но с другими актёрами», — объяснил причину продюсер.

ИА REGNUM напоминает, что за короткий промежуток времени TikTok-дом Hype House Rus покинули сразу несколько участников. На данный момент в команде осталось всего четыре блогера.