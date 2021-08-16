Архангельск, 16 августа, 2021, 22:48 — ИА Регнум. В Архангельске из окна квартиры, расположенной на 25 этаже, выпал мужчина. При падении он получил травмы, не совместимые с жизнью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

Владимир Балашевич ЖК «Империал», Архангельск

Трагедия произошла в ЖК «Империал» 16 августа около 16.00 мск. О случившемся в экстренные службы сообщили очевидцы.

По данным СМИ, в квартире погибшего следователи обнаружили мертвым еще одного мужчину.