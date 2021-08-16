Атланта, США, 16 августа, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Звукорежиссер Майк Дин, принимавший участие в работе над грядущим альбомом Канье Уэста «Donda», удалил из своих социальных сетей все посты, связанные с совместной работой с американски репером.

Канье Уэст

Продюсер опубликовал несколько постов в своем твиттере с крактими формулировками вроде «к черту». Под одним из комментариев своих читателей он написал: «Токсично. Вот и все». Также звукорежиссер заявил, что накануне покинул место работы над альбомом «Donda» по неопределенным обстоятельствам, подписав: «Пришлось тайно уехать».

https://twitter.com/DailyLoud/status/1427271172341878784

Некоторые фанаты, увидев произошедшее, смирились с мыслью, что выход нового альбома может быть снова отложен на неопределённый срок.

Напомним, что «Donda» первоначально мог выйти еще в разгар пандемии в июле 2020 года, но позднее дата была смещена на год вперед. Планировалось, что альбом наконец увидит свет в конце прошлого месяца, но по прошествии двух презентаций на стадионе «Mercedes-Benz» в Атланте и двух отложенных дат релиз так и не появился в сети.