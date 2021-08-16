Иерусалим, 16 августа, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Более двух тысяч гектаров леса были поглощены огнем террористов в окрестностях Иерусалима в течение двух последних дней. Несколько селений было эвакуировано, десятки домов сожжены. Подобные выбросы неистовства ненависти не новость для Израиля. Но нынешние масштабы обескураживают настолько, что правительство обратилось к ряду стран за помощью. Обычно мы читаем в новостях об израильской помощи пострадавшим от стихийных бедствий в других странах, но на этот раз самим требуется подмога.

Pixabay.com Флаг Израиля

В 1867 году нашу Эрец Исраэль посетил Марк Твен: «Палестину по праву можно считать царицей среди земель, одним своим видом наводящих уныние. Горы ее бесплодны и некрасивы, их краски тусклы. Долины — это неприглядные пустыни с чахлой растительностью, от которой так и веет тоской и убожеством. Мертвое море и море Галилейское сонно цепенеют среди пустынных гор и равнин, где не на чем отдохнуть глазу, — здесь нет ничего яркого или поражающего, нет ласковых пейзажей, дремлющих в лиловой дымке или испещренных тенями проплывающих в небе облаков. Все очертания резки, все линии четки; здесь нет перспективы — в отдалении все так же лишено очарования, как и вблизи. Безрадостная, угрюмая и скорбная земля».

Израиль сегодня — это более ста тысяч гектаров искусственно посаженых лесов — 6% от территории страны, так же как, например, в Ирландии с ее достатком осадков и отсутствием пустынь. В Израиле было посажено еврейскими репатриантами 250 миллионов деревьев. Поскольку озеленением страны с начала двадцатого века занималось немало выходцев из России, то в районе Иерусалима и на холмах Галилеи мы видим множество хвойных деревьев. Хоть не березка и не рябина, но подобие сосновых и ёлочных массивов российских лесов.

Рассказывают, что еще триста лет назад Земля Израиля славилась древесным покровом. Но хищнической волей Османской империи деревья отправлялись бесконтрольно на дрова. Пришли еврейские поселенцы и превратили ее вновь в цветущий сад. Но кто-то уничтожает деревья, замыслив сжигать и леса, и людей. Ибо там, где сжигают леса, будут сжигать людей.

В окрестностях Иерусалима обнаружено около ста точек возгорания.

Глава Службы пожарной охраны и спасения генерал-лейтенант Деди Симхи прямо сказал, что никаких молний в Израиле не наблюдалось в эти дни. Он прямо указал на «человеческий фактор». Очень политкорректно. Дескать, следствие пока не установило, стала причиной возгорания непотушенная сигарета или кто-то поджигал.

В центральных СМИ тоже не говорят, кто поджигал. Хотя из опыта предыдущих лет хорошо известно, что такого рода поджогами занимаются арабские жители Израиля с Иудеей и Самарией. Для них это борьба с «оккупантами». Как пел Высоцкий: «На их стороне хоть и нету закона — поддержка и энтузиазм миллионов».

Конечно, на каждые десять случаев умышленного поджога можно найти случай халатности. Такое случается и в других странах. Но никто системно не поджигает леса в других странах. Сотни арабских террористов-пироманов были пойманы и усажены за решетку, но весьма на короткие сроки. Израильские тюрьмы явно не страхопудят их.

Все знают, кто поджигает и зачем. Все также знают, кто определенно не поджигает. Но говорить об этом вслух неполиткорректно.

Бывший министр транспорта, глава оппозиционной Партии религиозного сионизма Бецалель Смотрич заявил сегодня прямо и ясно: «Волна поджогов — дело рук арабов, в подавляющем большинстве случаев. Мы свидетели попытки замолчать и скрыть этот факт».

Еще недавно нынешний глава правительства Нафтали Беннет говорил убежденно, что поджигающий леса не может любить эту землю. Но сейчас он оказался в коалиции с арабской партией исламистского направления. Без их поддержки ему придется уйти с поста премьер-министра. А леса горят и горят.